La météo de la semaine en Corse : un temps estival avec de fortes températures

Lundi 9 août

Le soleil brillera tout au long de la journée. Les brises seront faibles à modérées mais en montagne le vent d’Ouest soufflera assez fort. En soirée un bon vent d’Est s’établira dans l’extrême Sud de l’île. Les températures maximales se situeront entre 27 à 30 degrés en bord de mer et jusqu’à 34 degrés dans le Cortenais et le Sartenais.





Mardi 10 août

Dans un courant de Sud-est, le temps sera le plus souvent bien ensoleillé. Quelques passages nuageux sont toutefois possibles dans l’après midi le long de la côte orientale où le vent de Sud-est soufflera assez fort. Températures maximales en hausse : 29 à 32 degrés en bord de mer, jusqu’à 38 degrés dans le Cortenais et le Sartenais.





Mercredi 11 août

Temps bien ensoleillé. Brises faibles à modérées. Maximales en légère baisse : 30 à 37 degrés du bord de mer vers le centre de l’île.





Jeudi 12 et vendredi 13

Beau temps avec un vent variable. Maximales : 30 à 36 degrés





Samedi 14 et dimanche 15

Temps ensoleillé. Brises faibles à modérées. Températures maximales : entre 30 et 36 degrés.