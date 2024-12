La magie de Noël a opéré à Luri

Pas question de sombrer dans la monotonie pour « Marina in Festa » qui, outre ses animations d’été, entend bien dynamiser le rural tout au long de l’année. « Fidèle à son engagement de dynamiser la vie culturelle et festive du Cap Corse, notre association multiplie les initiatives, qu’elles soient estivales ou hivernales, pour offrir des moments de convivialité aux habitants du canton de Capo Bianco », souligne, radieuse, Marcelle Pianelli qui a reboosté l’association en 2021.





Depuis, chaque année, plusieurs rendez-vous rassemblent de très nombreuses personnes dans la joie, la bonne humeur, la convivialité. À peine la Sant’Andria terminée, la commune cap corsine s’est parée de son habit de fête pour célébrer Noël comme il se doit. Au programme : ateliers créatifs, maquillage, jeux pour enfants, balades à cheval et à poney, merveilleux spectacle proposé par Creadom Production, sans oublier l’arrivée très attendue de Babbu Natale, qui a émerveillé une soixantaine de bambins présents en leur offrant friandises et souvenirs magiques.



« Plus de 300 participants, de tous âges, ont profité de cette belle journée entièrement gratuite » explique encore Marcelle Pianelli. « Ce moment se veut un véritable rendez-vous intergénérationnel placé sous le signe de la convivialité et du partage ».

La fête s’est clôturée en beauté avec un concert du groupe Moon Acoustic, apportant une note musicale et chaleureuse à cet événement festif. « La réussite est due au travail de plusieurs mois, sans relâche, d’une quinzaine de bénévoles. Leur dévouement et leur engagement ont permis de faire de cette journée un véritable succès, renforçant ainsi le rôle clé de l’association dans l’animation du Cap Corse », déclare encore l’infatigable « GO » de Luri.