La magie de Noël a opéré à Bastia pour Didier, le SDF de l’Arinella

La magie de Noël a encore fait un heureux grâce à la solidarité des corses. L’histoire de Didier, 61 et sans domicile fixe à Bastia a tout d’une belle histoire, digne d’un film de noël. L’homme qui dormait dehors depuis des années et regardait l’horizon installé sur un banc de l’arinella tout au long de ces longues journées d’hiver a bénéficié d’un grand élan de solidarité de la part d’anonymes bastiais. Une initiative qui a permit de lui trouver un toit pour l’hiver, de le nourrir, de lui fournir des habits et une aide administrative.L’histoire commence au mois de décembre 2020 lorsque Nathalie Lombardo, qui le voyait souvent sur ce banc de l’arinella décide de lui offrir quelques nuits d’hôtel pour passer noël au chaud. L’histoire devait s’arrêter là mais devant tant de générosité, d’autres personnes sont venues se greffer à cet élan sans arrière-pensée. C’est le cas d’Eric Murati qui loge gratuitement Didier : « mon appartement s’est libéré à la fin novembre et j’ai décidé de lui offrir un toit au moins pour l’hiver. Par pur hasard, il a emménagé dans l’appartement le 27 décembre, jour de son anniversaire ». Une décision qui a été motivée par l’action des autres personnes qui sont venus en aide à Didier comme Nathalie. Pour elle « c’était un cadeau de noël fait à quelqu’un dans la difficulté qui a tout de suite pris une grande ampleur ». Grâce aux réseaux sociaux, des anonymes se sont mobilisés pour offrir à Didier des vêtements chauds, de la nourriture, des meubles mais aussi une aide financière sous la forme d’une cagnotte leetchi lancée par Nathalie qui compte aujourd’hui 124 contributeurs.À 61 ans, et après avoir travaillé plus de 30 ans, Didier se retrouve sans revenus. La faute à des démarches administratives qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa situation. Pour remédier à cela, Nathalie et Eric ont décidé d’aider l’homme à faire ses démarches et à constituer des dossiers pour pouvoir toucher les aides auxquelles il a droit. Comble du hasard les deux bons samaritains ne se connaissaient pas du tout avant d’être liés par leur bonne action. Un élan de générosité qui va droit au cœur de Didier qui avoue, ému, « que cette solidarité m’a surpris au départ mais je veux dire un grand merci à tous ces gens ». L’homme, reconnaissant espère repartir du bon pied grâce à l’aide qui lui est donnée.Prévue à l’origine pour payer quelques nuits d’hôtels à Didier, la cagnotte leetchi mise en place par Nathalie a aujourd’hui pour but d’acheter une caravane. Une solution a long terme pour Didier qui ne veut plus dormir en foyer par peur du comportement d’autres bénéficiaires et qui ne demande qu’une chose : son indépendance. Avec plus de 124 contributeurs, la cagnotte connaît un succès particulier, preuve des valeurs de solidarité si chères aux corses. Si l'achat de la caravane ne peut se faire, tous les contributeurs seront contactés pour décider de l'usage de l'argent.Seul problème, la caravane a besoin d’un terrain avec un accès à l’eau et à l’électricité pour pouvoir offrir des conditions de vie décentes. Un casse-tête auquel sont confrontés Eric et Nathalie au quotidien : « la plus grande difficulté est de trouver un terrain sur lequel Didier pourra installer sa caravane ».« Une action qui en vaut la peine » selon Nathalie qui parle de Didier comme « d’un homme très reconnaissant et qui en vaut la peine ».