“La lumière de nos phares” : une fresque inaugurée dans le quartier Saint-Antoine à Bastia

Cette œuvre, baptisée La lumière de nos phares, représente “les deux phares de Bastia faits en forme de mosaïque”. “Je voulais réaliser quelque chose qui parle aux Bastiais, mais aussi qu’on aperçoit à travers deux immeubles en face de la fresque”, raconte Adrien Martinetti. “J’ai donc décidé de réaliser les phares de Bastia, mais en mêlant le classique et le moderne.” Pour réaliser cette œuvre, ce sont “plus de 2 000 carreaux” qui ont été peints à la main en trois mois. “L’idée, c’était de réaliser des vitraux. J’ai d’abord peint le mur en blanc, puis dessiné au crayon à papier. Ensuite, j’ai peint les contours en noir, puis j’ai rempli les carreaux avec différentes couleurs.”





Avec ces effets de couleur, “les phares restent constamment allumés”. “J’ai utilisé des couleurs fluorescentes, pour être plus moderne, mais aussi pour montrer que les phares seront toujours allumés, même la nuit.” Adrien Martinetti assure que ces trois mois de travail “ont été géniaux”. “C’est ma passion, et je me suis éclaté !”