La gratuité de la première demi-heure de stationnement en question au conseil municipal de Bastia

L’augmentation de la recette globale de la régie autonome fut essentiellement due à l’augmentation de la fréquentation « horaire », détaille le compte-rendu, soit 59 848 véhicules de plus par rapport à 2021 sur les cinq parcs de stationnement dont la capacité s’établit à 1 758 places (parc Saint Nicolas : 536 ; parc de la Gare : 365 ; parc de la Citadelle : 382 ; parc du Marché : 172 ; parc de Gaudin : 303).



En 2022, 110 169 véhicules de la clientèle "horaires" (soit 17,02 % du total des entrées "horaires") ont bénéficié du régime de gratuité des 30 premières minutes de stationnement. "L'inquiétude que l'on peut avoir, a soulevé Hélène Salge, élue d'opposition, c'est le coût supporté par la mairie de la première demi-heure de stationnement. Y a-t-il moyen de réinterroger l'ADEC sur une aide ?"



Il y a quelques années encore, l'ADEC (l'agence de développement économique de la Corse) finançait la gratuité de cette première demi-heure de stationnement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dès lors, doit-on arrêter cette gratuité qui représenterait entre 120 000 et 150 000 euros de coût par an supporté par la régie ? "Je ne le crois pas", a estimé le maire, Pierre Savelli. Jean-Jacques Massoni est allé plus loin : "Aujourd'hui, on ne se pose pas la question car l'activité de la régie est constamment en hausse. Sa situation financière lui permet d'offrir à plus de 110 000 véhicules la gratuité de la première demi-heure."

En 2022, les produits d’exploitation de la régie étaient en augmentation de 5,05 %, soit + 135 883,74 € HT par rapport à 2021. La recette de la clientèle horaire représentait 61,50 % de la recette totale, en augmentation de 9,88 %, soit + 156 367,77 euros HT par rapport à la recette clientèle horaire de l’année 2021.