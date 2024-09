La gauche dans la rue à Ajaccio contre « le coup de force » d’Emmanuel Macron

Les militants de la gauche insulaire s’étaient donnés rendez-vous ce matin devant la préfecture à Ajaccio afin de manifester leur mécontentement après la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre. En effet, l’étiquette des Républicains à la tête du gouvernement suscite l’inquiétude dans les rangs de gauche. Ainsi, la Corse Insoumise, Inseme à Manca et le Nouveau Front Populaire se sont réunis aujourd’hui afin de dénoncer, selon eux, « un déni de démocratie ». « Malgré le score du Nouveau Front Populaire au dernier scrutin législatif, nous constatons aujourd’hui, au regard du choix du Premier ministre, que le vote des Corses et, plus largement, des Français n’a pas été respecté par le Président de la République Emmanuel Macron », a expliqué Marc-Antoine Leroy du NFP. « À chaque fois que la gauche a été majoritaire dans ce pays, la Corse y a gagné en progrès, avec par exemple le statut particulier. Aujourd’hui, nous sommes face à un Premier ministre qui ne parle que de la dette sans se préoccuper des enjeux sociaux. »



« La Corse est la région de notre pays dont le taux de pauvreté est le plus élevé, avec en parallèle une cherté de la vie qui ne cesse d’augmenter, ainsi qu’une spéculation immobilière grandissante », continue Thomas Santoni d'Inseme à Manca. « Michel Barnier est un homme de droite réactionnaire qui a clairement dit qu’il ne changerait pas de position quant à la réforme des retraites et qui avait voté contre la dépénalisation de l’homosexualité. Ce n’est pas quelqu’un qui est souhaitable pour un avenir égalitaire et social dans notre pays. »



Les militants de gauche demandent la destitution du Président Macron, qu’ils accusent de déni de démocratie et de « coup de force » en ayant préféré un membre des Républicains plutôt que Lucie Castets du NFP. Au-delà de l’aspect purement politique, la gauche insulaire souhaite que le SMIC soit revalorisé à 1600 euros, que les lits d’hôpitaux ne soient pas supprimés, et que les logements soient davantage accessibles en Corse, notamment les HLM, pointant du doigt que l’île n’enregistre que 9 % de locataires HLM contre 15 % en moyenne en métropole.



Les manifestants ont d’ores et déjà annoncé que ce rassemblement serait vraisemblablement le point de départ de nombreux actes de manifestation dans les mois à venir, pouvant même entraîner des grèves qui pourraient se mettre en place après discussion avec les syndicats.