La filière bois à la relance à Portivechju

Météo, enfin, véritablement hivernale et donc de saison ce lundi matin dans la forêt di U Spidali sur les hauteurs de la Cité du Sel où le maire Jean-Christophe Angelini accompagné de Nathalie Apostolatos, sixième adjointe, élue référente pour les hameaux de montagne, avait convié la presse pour évoquer le développement de la filière bois sur le territoire de la commune de Portivechju. La CDC, l’ONF, l’ODARC, les différents services communaux, le comité de massif ainsi que le tissu associatif présent sur les hameaux du massif, sans oublier la société Sylvatica, qui exploite le site, et le cabinet Orma Archittetura assistaient, également, à cette conférence de presse qui s’est déroulée au hameau d’Agnaronu et au col de Mela où se situe l’exploitation.





Le forêt di u Spidali, qui était l’un des principaux en termes de filière bois dans un passé pas si ancien que cela, va connaître un véritable renouveau dans la mesure où depuis le mois de novembre, en partenariat avec la Collectivité de Corse et l’Office National des Forêts, le bois est directement prélevé sur site, mais aussi coupé, calibré et trié sur place.

Depuis le mois de novembre ce sont donc 350m3 de pain Lariciu et 20m3 de pin maritime qui ont déjà été prélevés. On parle là de bois d’oeuvre et de bois énergie.





La reprise de cette activité s’insère dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain d’Intérêt Régional du quartier Pifanu. Dans cette optique avait été lancé un concours d’architecture pour la création d’une école maternelle et d’une maison de quartier au cœur de Pifanu. C’est le cabinet Orma Archittetura qui avait remporté ce concours en 2021. Les travaux sont déjà bien avancés et l’ouverture est fixée à septembre 2024.

Ces infrastructures font la part belle au bois local confirmant de la sorte la volonté municipale de soutenir la relance de cette filière en intégrant au sein du programme de construction de cette école l’utilisation du bois certifié Legnum Corsica dans l’ensemble des opérations prévues, mais aussi, comme éléments de structure du bâtiment et plus précisément la charpente ainsi que les menuiseries intérieurs et extérieurs de l’établissement.





Au-delà de la ville de Portivechju, l’école de Lecci est, également, concernée ce qui confère à cette relance de la filière une véritable vocation territoriale au niveau de la Communauté de Communes Sud-Corse.

Dans le même temps, cela permet à la forêt de subir une véritable cure de jouvence en se régénérant et de lutter de manière encore plus efficace contre le fléau des incendies.