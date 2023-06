La détention provisoire de Charles Pieri non renouvelée, le parquet antiterroriste fait appel

Le mandat de dépôt de Charles Pieri, en détention provisoire pour des accusations liées à une "entreprise terroriste" en Corse, n'a pas été renouvelé mais le Parquet national antiterroriste a interjeté appel, ont indiqué vendredi 2 juin une source proche du dossier et son avocat.



"Le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Paris a décidé de la non-prolongation de la détention provisoire de Charles Pieri. Le parquet national antiterroriste (Pnat) a interjeté appel de cette décision", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. "Le mandat de dépôt de Charles Pieri n’a effectivement pas été renouvelé malgré la demande du Parquet national antiterroriste (Pnat) et du magistrat instructeur", a confirmé à l'AFP Me Eric Barbolosi, avocat du militant indépendantiste de 72 ans, qui a été mis en examen le 9 décembre dans une information judiciaire portant sur la menace du retour à la lutte armée du FLNC, le Front de libération nationale corse, dont il est accusé d'avoir été un temps le chef, ce qu'il nie.



"Malgré l'acharnement du parquet national antiterroriste qui a fait appel, j'espère que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris confirmera cette décision qui est totalement justifiée au regard des faits et surtout compte-tenu de l'état de santé de M. Charles Pieri qui se dégrade depuis son incarcération", a ajouté Me Barbolosi. "L'appel n'est pas suspensif donc si la chambre de l'instruction étudie cette affaire après le 8 juin, il sortira à cette date", à l'issue de son mandat de dépôt actuel, a précisé son avocat.



Charles Pieri, militant du parti indépendantiste Corsica Libera, a été mis en examen en décembre 2022 avec sept autres personnes pour acquisition et détention non autorisées d’armes de catégorie B en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour refus de communication ou de mise en œuvre d’une clé de chiffrement. Il avait été le seul placé en détention provisoire.



"Liberté pour Charles Pieri"

La Corse connaît depuis un an et demi une multiplication d'incendies criminels visant des résidences secondaires de personnes ne résidant pas en Corse mais aussi de Corses, le plus souvent assortis de tags nationalistes.

A plusieurs reprises, le tag "Liberté pour Charles Pieri" en langue corse a été découvert sur ces maisons incendiées.



Si elle intervient, cette libération aurait lieu au lendemain d'une réunion entre les élus corses et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, prévue le 7 juin à Paris, sur l'avenir notamment constitutionnel de l'île méditerranéenne.