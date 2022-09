La déchèterie de Lucciana récupère les déchets verts pour en faire du compost

Et si après avoir coupé les branches de vos haies vous leur donniez une seconde vie ? C’est c e qu e propose depuis le 1er septembre, la communauté de communes de Marana-Golo et le Syvadec à la déchèterie de Lucciana . Les particuliers, usagers de la commune, sont invités une fois par mois à ramener leurs branches pour les faire broyer. Une fois réduite en petits morceaux, les usagers qui ont déposé leurs branches ou ceux qui ont besoin de cette matière peuvent récupérer le fruit du broyage pour les réutiliser dans les composteurs. « Le but c’est vraiment de réduire les déchets et de les revaloriser », explique Fabien Grisoni , chargé de prévention des déchets à la com -com Marana-Golo . Et pour cause, à la déchèterie de Lucciana , 1460 tonnes de déchets verts sont récoltées chaque année.



Pour ce deuxième jour d’opération, Marc, employé de la déchèterie, est en poste depuis 8 heures du matin. À 11 heures, déjà deux personnes sont venues lui porter des branchages qu’il s’est empressé de passer à la broyeuse. « Ce sont des particuliers qui d’habitude jettent dans la benne pour les déchets verts et qui ont é té orientés vers mo i », raconte l’employé après avoir coupé le moteur de la machine.



Le territoire de la Com com Marana-Golo compte 23 800 habitants, dont 8000 pavillons individuels potentiellement concernés par la revalorisation des déchets verts. Sur ces habitations, 3000 composteurs individuels ont été installés. Le territoire compte également 5 composteurs partagés pour lesquels le fruit du broyage sera très utile. « Pour f aire du composte on utilise les biodéchet s comme les épluchures de légumes, fruits riches en azote, mais il est aussi important de bien le mélanger avec ce que nous produisons, de la matière brune, sèche et riche en carbone afin d’équilibrer la préparation », poursuit le chargé de prévention des déchets qui le rappelle que les déchets organiques composent près de 30% de nos poubelles.



Prochainement du porte à porte



Sur le modèle de la mairie de Biguglia , d’ici au mois d’octobre, le territoire de la Com com Marana-Golo collectera les déchets verts au porte-à-porte , sur rendez-vous. « Le but c’est vraiment d’éviter au maximum que la végétation se retrouve dans les bacs d’ordures ménagères, ainsi, réduire le tonnage de déchets en les revalorisant », continue Fabien Grisoni . Et cette initiative va dans le sens de la nouvelle réglementation qui rentrera en vigueur le 31 décembre 2023. En effet, « tout professionnel ou citoyen devra avoir à sa disposition une solution de collecte et de traitement des biodéchets ».