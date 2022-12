La consommation d'électricité en baisse ces derniers mois en Corse

Est-ce en raison de la hausse du coût de l’énergie, des températures printanières ou des appels à la sobriété que les Corses ont modéré leur consommation d’électricité au cours du dernier trimestre ? S'il est impossible de déterminer avec certitude les raisons de cette diminution, EDF Corse attribue cette baisse de la consommation d'environ 12% sur la période octobre-décembre 2022 surtout aux efforts des collectivités locales qui depuis plusieurs mois se sont lancées dans un large plan de rénovation et de modernisation du parc d'éclairage public. "Au cours des trois derniers mois de l'année, on a enregistré une baisse d'environ 12% de la consommation d'électricité" indique EDF Corse selon lequel le 6% de ce recul est du en grosse partie à une baisse de la consommation publique grâce à la rénovation de l'éclairage public responsable de plus de 40% de la consommation d’électricité annuelle des communes.



Depuis 2016, 40.000 points lumineux de Corse ont en effet été rénovés, il en reste 50.000 environ avant que toute la région passe en éclairage led pour une réduction de la consommation d'énergie de plus de 70%, et une économie de plusieurs centaines de milliers d'euro sur les factures énergétiques des villes et villages de l'ile. A Ajaccio par exemple le renouvellement de l'éclairage public, dont le programme s'achèvera en 2026, devrait permettre une économie annuelle de 450 000€ environ sur le budget de fonctionnement de la ville.



Si pour le gestionnaire du réseau insulaire il est difficile d'estimer avec précision la baisse de consommation d’électricité en Corse, ces bons chiffres confirment "l’effet réel des actions de sobriété engagées par les particuliers, les entreprises et les collectivités" et sont aussi à attribuer, à la hauteur de 6%, au radoucissement des températures et donc la baisse de la consommation d’électricité liée au chauffage.