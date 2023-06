La communauté de communes Marana-Golo inaugure sa nouvelle station d’épuration

Au début des années 90, l’ancienne station d’épuration ne pouvait desservir que 15 000 habitants. Deux ans plus tard, sa capacité a doublé pour arriver au même résultat qu’aujourd’hui. « C’est une grande avancée. Cette station est très importante pour la communauté des communes, car elle est beaucoup plus performante que la précédente », se réjouit la directrice de la régie eau et assainissement de Marana-Golo, Isabelle Robert. L’ancienne installation souffrait de sa vieillesse et d’une accumulation de sulfure poussant les propriétaires à s’en débarrasser pour la remplacer. Désormais, les nouveaux équipements sont plus rapides, plus propres et plus solides.

Actuellement, la communauté de communes englobe environ 25 000 personnes. Laissant donc une certaine marge en ce qui concerne une augmentation de la population insulaire dans les années à venir.





Cédric Sabatini, Directeur travaux traitement de l'eau chez OTV Veolia explique son fonctionnement plus en détail