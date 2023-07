La colonisation de la Corse à la une du deuxième numéro de la revue « Lumi »

Le deuxième numéro de Lumi vient donc de paraître avec dossier central reposant sur cette question : Colonisation, fille illégitime des lumières ? Il s’agit cette fois des actes d’un colloque qui s’est tenu à Corte en septembre dernier avec un grand nombre d’enseignants chercheurs de l’Université de Corse, à travers l’UMR Lisa, mais venus également du Continent mais aussi de l’étranger et notamment de Tunisie. « C’est d’ailleurs l’historien Benjamin Stora qui avait prononcé la conférence inaugurale sur la thématique de la colonisation d’autant que c’était l’année du 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie. Une période dont le professeur Stora est spécialiste, mais plus largement spécialiste de la question coloniale », a expliqué Jean-Guy Talamoni, enseignant chercheur à l’Université de Corse, habilité à diriger les recherches.



Une vingtaine d’articles composent ce deuxième numéro dans une logique de pluridisciplinarité puisqu’il y a différents domaines qui sont évoqués autour de cette question coloniale. « Une question coloniale d’une façon générale et également les Corses dans l’empire colonial. Mais nous avons également traité de la question sensible de la colonisation de la Corse, qui n’est pas partagée par tous les Corses mais qui est partagée par un très grand nombre aujourd’hui car c’est la thèse de l’ensemble des nationalistes, qu’ils soient autonomistes ou indépendantistes. Les Corses dans l’empire colonial a été le lot de la plupart de nos familles puisque ceux-ci ont été fonctionnaires en Afrique du Nord, soit en Afrique sub-Saharienne ou encore en Indochine. Donc les Corses ont été le fer de lance de la colonisation. Un schéma que l’on retrouve également en Ecosse. Les Ecossais ont, en effet, été extrêmement actifs dans la colonisation britannique. Et lors de ce colloque il y a une question qui a fait aussi l’objet de débats : est-ce que le Corse n’est pas un colonisateur colonisé ? C’est ce que nous explique notre collègue Tunisien, Tarek Bedhiouf, qui a participé à ce colloque », a poursuivi Jean-Guy Talamoni, directeur de la revue.



L’esprit de Lumi est de traiter de problématiques globales en ouvrant la porte des textes de nature générale et des textes qui concernent spécifiquement la Corse. En effet, dans ce deuxième numéro on trouve des textes généraux de Jean-Paul Sartre et le colonialisme, par exemple, écrit par Francine Demichel, et des textes spécifiques à la Corse comme celui rédigé par Sébastien Quenot sur « La colonisation comme préalable à la reconnaissance des droits linguistiques ? L’exemple du corse ».



Paoli-Napoléon

Cette revue s’inscrit dans le cadre plus large du projet Paoli-Napoléon qui est fondé sur la réappropriation et la valorisation des grandes figures de la Corse et plus particulièrement la période révolutionnaire corse. Dans ce projet il y a deux volets. Le premier est scientifique et pluridisciplinaire avec des historiens, des sociologues, des anthropologues, des spécialistes de la littérature et plus il y a aussi un volet « valorisation-développement. C’est à dire un développement, y compris touristique, à partir de cette histoire de la Corse. Nous avons d’ailleurs un partenariat, au titre du laboratoire Lisa, avec trois communautés de communes de la Plaine Orientale à savoir Fium’orbu-Castellu, Oriente et Costa-Verde. Nous travaillons à la constitutions d’inventaires de lieux, de personnages, et patrimoniaux, je pense par exemple au couvent Saint-François d’Alesani où a été couronné Théodore de Neuhoff », a développé Jean-Guy Talamoni.



Il est également important de préciser que le projet Paoli-Napoléon s’inscrit dans la Chaire UNESCO, « Devenir en Méditerranée », dirigée par Sébastien Quenot, « et nos travaux Paoli-Napoléon et Lumi possède le double label du CNRS et de l’UNESCO. Ce qui est important pour le rayonnement des travaux que nous menons dans ce cadre ».

Pour l’heure, la revue Lumi n’est disponible que sur internet (m3c.universita.corsica), car « c’est le meilleur moyen de diffuser très largement nos travaux scientifiques », a précisé Jean-Guy Talamoni, mais le tirage papier des deux premiers numéros et des prochains devrait être disponible à partir du début de l’année prochaine.