La collecte des déchets reprend à Bastia et dans son agglomération

Pendant près d’une semaine, les communes de la Communauté d’agglomération de Bastia n’ont pas eu leurs déchets collectés. Les agents de la CAB avaient en effet déposé un préavis de grève pour une durée indéterminée pour faire valoir leurs revendications à savoir l'opposition à la reforme des retraites et l'amélioration des conditions de travail des agents.



Après 5 jours de mobilisation et plusieurs tonnes d’ordures qui n’ont pas été ramassées un accord a été trouvé avec la direction et le personnel a voté la fin du mouvement de grève entamé le vendredi 24 mars.

​Dans un communiqué la CAB fait savoir que a collecte reprend son rythme normal à partir de ce mercredi 29 mars.