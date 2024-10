La caravane de la CGT sillonne la Haute-Corse pour défendre les droits des travailleurs

Si tu ne vas pas à la CGT, la CGT ira à toi. C’est un peu l’objectif de la caravane mobile initiée ce mardi à Furiani par l’UD CGT de Haute-Corse. Cette action, portée par l’UD CGT de Haute-Corse, vise à aller directement à la rencontre des travailleurs et des précaires. « Notre caravane constitue un point info mobile envers les salariés du public comme du privé, un point conseil pour les demandeurs d'emploi, les précaires, les retraités », explique Charles Casabianca, secrétaire général de l'UD CGT de Haute-Corse.



Avec ses militants, il a installé un barnum pour répondre aux questions des salariés sur leurs droits, leurs fiches de paie et leurs statuts. L’objectif est d’aller au plus près des personnes concernées. « Aujourd’hui, nous sommes à Furiani, mais dans les prochaines semaines, nous nous déplacerons dans toutes les microrégions de Corse », ajoute-t-il, mentionnant aussi l’importance d’informer les jeunes et les retraités. « On lance un appel aux maires des microrégions pour qu’ils nous accueillent, nous autorisent à poser notre barnum. »



Sur place ce mardi, Liviu Marini, militant pour les droits des intermittents du spectacle, était également présent. Il a souligné l'importance de défendre ces travailleurs précaires. « Les intermittents sont parmi les plus précaires des travailleurs du spectacle en Corse. En nous déplaçant avec cette caravane, c’est aussi le moyen de fédérer à travers les secteurs des métiers saisonniers, que ce soit le commerce ou le spectacle. »

Dans les prochaines semaines, la caravane de la CGT poursuivra son chemin en faisant étape à Biguglia, Balagne, Corte, Cap Corse et en plaine orientale.