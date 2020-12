La bourse aux jouets de Calvi a fait des envieux

Depuis le 22 octobre 2019, date de son élection au poste de 5ème adjointe au maire de Calvi, en charge des affaires sociale, des Solidarités et des Personnes âgées, Hélène Astolfi ne cesse de multiplier les initiatives pour venir en aide à tous.

Avec les membres de la commission des affaires sociales, les interventions se multiplient au quotidien.

La dernière manifestation en date a eu lieu ce dimanche, place de l'église à Calvi sous forme de bourse de vente et d'échange de jouets.

"Initialement cette bourse aux jouets devait avoir lieu hier samedi mais en raison d'une météo qui s'annonçait défavorable, nous avons préféré ne prendre aucun risque et reportant la manifestation à ce dimanche. Et, bien nous en a pris puisque en effet pour ce rendez-vous inédit le soleil était au rendez-vous".



Et de poursuivre: " L'objectif de cette initiative était notamment de permettre aux enfants de vendre et d'échanger jouets, DVD, jeux électroniques et autres.

Cette démarche s'inscrit dans un processus d'économie circulaire, elle permet de recycler des jouets plutôt que de les jeter, de pouvoir acheter à moindre prix et ainsi permettre à tous d'avoir un Noël ou encore tout simplement d'échanger. Cette première pour nous a été un succès, le public a répondu présent et nous comptons bien à l'avenir renouveler cette expérience" .





Cette bourse aux jouets s'est déroulée dans le plus grand respect des règles sanitaires en vigueur.

Les enfants étaient encadrés par les parents avec les élus du CCAS Hélène Astolfi, François-Xavier Acquaviva, Jackie Susini et Pierre Calassa.

Ange Santini, aire de Calvi a dans le courant de la matinée rendu une visite amicale aux organisateurs et aux enfants, saluant au passage cette initiative.