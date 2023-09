La base aérienne de Ventiseri-Solenzara reprend ses "activités opérationnelles"

À compter du 18 septembre et jusqu’au 6 octobre 2023, une double campagne de tir Air-air des Mirage 2000 du groupe de chasse 01.002 « Cigognes » de la base aérienne 116 de Luxeuil et des Rafale de la 30e Escadre de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan prendra place. Elle comprendra entre autres des vols supersoniques en mer.

Dans la foulée, les PC-21 de l’école de l’aviation de chasse de Cognac s’entraîneront du 9 au 20 octobre.



Ensuite, une campagne MASA (Mesures Actives de Sûreté Aérienne) Fennec des bases aériennes d’Orange et de Villacoublay effectuera son entraînement avec des tireurs embarqués du 30 octobre au 10 novembre. Ils seront rejoints ensuite du 13 novembre au 1er décembre par les Caracal de la base aérienne de Cazaux pour l’édition 2023 de l’exercice Rotary Wing Mission Commander Course



Enfin, pour terminer l’année, une campagne de saut du centre air de saut en vol (CASV) se tiendra du 27 novembre au 1er décembre.



Pendant cette période, six stages d’une dizaine de jours se dérouleront au sein du Centre de Préparation et de Validation Avant Projection (CPVAP). Cette unité a pour mission de vérifier les capacités opérationnelles de tous les fusiliers commando de l’Armée de l’Air et de l’Espace avant leur projection sur des théâtres d’opérations.



Le commandement de la base aérienne de Ventiseri-Solenzara indique que pendant "toute cette période et pour toutes les activités, s'assurera du respect de la réglementation aérienne, avec le souci permanent de limiter la gêne occasionnée. Ces activités sont conduites dans un contexte d’engagement opérationnel extrêmement soutenu de nos forces (en opérations extérieures et sur le territoire national) au profit de la sécurité de nos concitoyens."