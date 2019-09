La Xylella Fastidiosa et la Corse : un accord entre tous les acteurs concernés ou…

Rédigé par Charles Monti le Mardi 10 Septembre 2019 à 19:21

La découverte, récente, de deux oliviers, touchés pour la première fois en France continentale, par la Xylella Fastidiosa Pauca a relancé le débat sur l'une des bactéries les plus dangereuses au monde pour les végétaux. La question n'était pas à l'ordre du jour de la récente réunion de la chambre des territoires de Corse mais sa brûlante actualité à amené François Sargentini, président de l'office de l'Environnement de la Corse, à suggérer à l'Exécutif de Corse de se rapprocher des autorités françaises qui à la faveur d'une double analyse des végétaux suspects recensés en Corse avaient conclu il y a quelques temps que la Xylella n'était pas présente sur l'île. Mais, selon le président de l'office de l'Environnement, l'actualité commande aujourd'hui que la liste des plantes rentrantes en Corse soit plus restrictive. Et que l'île se protège des vecteurs de la Xylellia. L'accord recherché sur ce plan avec les autorités de l'Etat n'a jamais été réalisé. Il a suggéré, dès lors, que les prérogatives contenues dans les modifications législatives permettent au président de l'Exécutif de Corse de proposer au ministère une liste des plantes qui rentreront en Corse... Cela passera auparavant par une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés afin de parvenir à un accord. A défaut…

