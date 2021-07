La Ville d’Ajaccio ouvre sa Citadelle au public

Les responsables de la Municipalité n’avaient pas choisi ce 4 juillet 2021 de manière anodine pour procéder à l’inauguration officielle de la citadelle, haut lieu patrimoniale de la Cité Impériale, trop longtemps « oublié » par l’histoire. C’est en effet, le 4 juillet 2019, qu’Edouard Philippe, alors Premier Ministre remettait les clés de la citadelle à Laurent Marcangeli. Deux ans, jour pour jour après cette restitution, la Ville d’Ajaccio a procédé à ce que l’on peut considérer comme un fait marquant dans l’histoire de la ville : son ouverture au public. Non pas à l’occasion de journées thématiques mais bel et bien au quotidien. Pour marquer cet événement, Laurent Marcangeli avait convié élus municipaux de la majorité et de l’opposition mais aussi divers autres acteurs (représentants de la Marine et Gendarmerie nationale, de la DRAC…). Autour du public, réduit pour cause de risque sanitaire à 250 personnes, des silhouettes connues telles que le Député Jean-Jacques Ferrara ou encore Nathalie Cau, responsable de l’Office du Tourisme de la ville.

Après avoir invité le public à effectuer, à l’exception des zones toujours sécurisées, un tour de la citadelle où ce lieu emprunt d’une histoire toujours palpable, Laurent Marcangeli a procédé à l’inauguration. Au préalable, divers partenaires participant au projet, ont pris la parole, évoquant par exemple, en ce qui concerne la SPL A me Tarra, chargée d’aménager le site aux côtés de la Ville « une construction patrimoniale, archéologique, un lieu d’inspiration. »

Et c’est après un discours de Laurent Marcangeli que la soirée inaugurale a débuté. Au programme différentes expressions artistiques : la batterie de Nicolas Fenouillat alias Iron Man (vêtu en armure), la lecture, sur les parvis de l’ancien bâtiment administratif de l’armée, de textes par Charlotte Arrighi, le danseur Kévin Naran, la musique d’Elori Saxl ou les arts plastiques d’Ange Leccia).

Certes, beaucoup reste à faire pour ce qui concerne le devenir de la citadelle, bâtie en 1492 mais, fait historique marquant depuis cinq siècles, Ajacciens, Corses et touristes pourront désormais ressentir en le découvrant, l’âme de ce site somptueux…