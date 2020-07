La Ville d’Ajaccio distribue des tablettes pour lutter contre le décrochage scolaire

L’accès au contenu éducatif en ligne pour tous

Lors du confinement, la municipalité d’Ajaccio a été en première ligne pour soutenir des familles d’enfants scolarisés à travers le dispositif de Réussite Educative et l’action quotidienne des centres sociaux municipaux. De nombreux partenaires de la commune, comme les associations Avà Basta, la Croix Rouge et les conseils citoyens des Salines et des Jardins de l’Empereur, l’association de quartiers de Pietralba représentaient un relais indispensable pour assurer la continuité de cette politique dans les quartiers et éviter ainsi le décrochage scolaire.

Dans le cadre du dispositif d’aides aux devoirs, la dématérialisation numérique a permis d’assurer la continuité du travail scolaire à domicile. Elle a concerné plusieurs dizaines de familles. Mais elle a aussi révélé une fracture numérique à cause de l’inégalité d’accès au contenu éducatif en ligne mis en place par l’Education Nationale. En cause, le coût d’achat trop élevé des outils numériques pour certaines familles.

« Nous espérons reconduire ce partenariat car nous savons que d’autres familles ne sont pas suffisamment équipées pour bénéficier d’une assistance pédagogique à domicile » conclue Aurélia Massei.

A travers cette opération, la municipalité répond donc à une politique d’accès au numérique pour tous.