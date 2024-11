La Super Lune du Castor : un spectacle lumineux à Corte et au-delà

C’était le rendez-vous à ne pas manquer : la dernière Super Lune de l’année pouvait être admirée vendredi soir. L’astre lunaire, plus gros et plus brillant que d’habitude, a offert un beau spectacle, notamment à Corte, où l'objectif de Grazi Ritratti a immortalisé la planète au dessus des illuminations de Noël.



La Super Lune du Castor : un nom chargé de symboles

Cette Super Lune de novembre est également connue sous le nom de Super Lune du Castor, un terme qui provient des traditions amérindiennes. Chaque pleine Lune portait un nom en fonction des événements naturels ou du comportement des animaux. En novembre, la Lune était associée au castor, qui, à cette période, commence à construire ses barrages pour se préparer à l’hiver. Ce nom symbolise l’idée de préparation et d’adaptation aux cycles naturels. Le terme « Super Lune », bien que souvent utilisé dans les médias, ne fait pas partie du vocabulaire astronomique officiel. Il désigne le phénomène où la Terre se trouve au plus près de la Lune dans son orbite, coïncidant ainsi avec la pleine Lune. Cette proximité fait apparaître l’astre plus grand et plus brillant, offrant un spectacle visuel impressionnant.



Un moment à partager

À travers le monde, ce phénomène a été immortalisé sous tous les angles : des millions photos ont été partagées par des observateurs de tous horizons. Que ce soit dans les villes, à la campagne ou en pleine nature, la Super Lune a créé un spectacle dont chacun a pu profiter. Et vous, avez-vous capturé ce moment magique ? Si vous avez pris des photos de la Super Lune du Castor, n’hésitez pas à les partager avec CNI. corsenetinfos@gmail.com