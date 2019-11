La REUT de la station de Bonifacio mise en route

L'alimentation en eau du golf de Sperone a été officialisée la semaine dernière à Bonifacio. en présence de Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio, Saveriu Luciani, président de l'Office Hydraulique et Jérôme Salvini, directeur de l'Agence Kyrnolia Grand Sud..;La REUT avait été inaugurée en mai 2018 par Nicolas Hulot mais le dispositif montrait des désagréments. En amont, le Plan de Bassin d’Adaptation au Changement Climatique (PBACC) dans le domaine de l’eau, porté par le Comité de Bassin de Corse et voté à l’unanimité par l’Assemblée de Corse fin 2018, avait identifié l’Extrême Sud de l’île comme un des territoires les plus vulnérables, en matière de ressource hydrique. Ainsi, le projet de réutilisation des eaux usée traitées de la station d’épuration de Bonifacio a constitué une étape importante en matière de gestion écoresponsable de la ressource en eau. Des actions prioritaires ont été, ainsi, prévues : amélioration des performances hydrauliques, interconnexion des réseaux, création de nouvelles ressources. Dans cette perspective, l’irrigation du golf de Sperone, constitue une première étape. Au total, 120000m3 vont être réutilisées ce quoi correspond à la consommation de la commune de Bonifacio durant 4 semaines en période estivale…



Utiliser l’eau dans d’autres domaines et préserver la ressource

« Aujourd’hui, souligne Jean-Charles Orsucci, maire de Bonifacio, la qualité de l’eau, qui était catastrophique, est grâce à l’action de mon prédécesseur et de mon équipe, d’une qualité remarquable. Sous mon action, j’ai aussi mis en œuvre cette fameuse REUT, la réutilisation d’une eau qui est épurée à 99,9% et qui allait se jeter dans le port de Bonifacio. Nous avons fait le choix de l’envoyer en direction du golf de Sperone, pour économiser l’eau que le golf prenait sur le barrage de l’Ospedale. Notre ambition n’est pas d’utiliser cette eau uniquement pour permettre l’arrosage des greens du golf mais aussi en direction de l’agriculture, du nettoyage des rues de Bonifacio, voire de l’arrosage de plantes de la commune. C’est une politique qui a déjà fait ses preuves ailleurs en Méditerranée. Avec la commune, Kyrnolia, l’Office Hydraulique, nous avons, ainsi, une politique environnementale très poussée à Bonifacio. »

Cette première étape de la REUT marque une phase significative dans la stratégie d’adaptation au changement climatique, dans une région fortement sollicitée lors de la saison estivale et considérée comme une zone très vulnérable du point de vue de la ressource. Au-delà de l’irrigation, d’autres utilisations seront, à terme, prévues…