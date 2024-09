La Nuit du Droit revient pour sa 7e édition en Corse

Le droit à l’écran : la jeunesse corse face aux stupéfiants à Ajaccio

À Ajaccio, la journée commencera dès 8h30 avec un ciné-débat autour du film Les forts ne disent rien, réalisé par Toussaint Martinetti. Projeté à l’Ellipse Cinéma, ce documentaire plonge dans le regard croisé des jeunes Corses et des institutions sur la question sensible de la consommation de stupéfiants. Organisée par le CDAD de Corse-du-Sud et le Tribunal judiciaire d’Ajaccio, la séance s’adresse en priorité aux lycéens et collégiens de 3e, mais sera ouverte gratuitement au grand public dans la limite des places disponibles.



Bastia : un procès fictif sur l’urbanisme littoral

À Bastia, l'après-midi sera marqué par un procès fictif axé sur les infractions aux règles d’urbanisme en zone littorale. De 14h00 à 16h00, le Palais de justice se transformera en théâtre judiciaire, où des avocats et magistrats simuleront une affaire typique des problématiques rencontrées dans la protection du littoral corse. Sous la houlette de la Cour d’appel, du CDAD de Haute-Corse, cette simulation a pour but de sensibiliser le public aux enjeux juridiques liés à l’aménagement des côtes insulaires, un sujet particulièrement d'actualité en Corse. L'entrée est également libre pour cette session.



Une manifestation nationale pour démystifier le droit

Lancée en 2017 par Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel, La Nuit du Droit a depuis pris une ampleur nationale. L’objectif est de permettre aux citoyens de mieux comprendre le rôle fondamental du droit dans notre quotidien. En abordant des sujets comme l’environnement, le harcèlement scolaire ou encore les violences familiales, cette initiative tente de rapprocher les citoyens des institutions judiciaires à travers des formats interactifs et ludiques. Concours d’éloquence, procès simulés, débats, projections et conférences sont au programme.

Le programme détaillé des manifestations, ainsi que les modalités d’accès, sont disponibles sur le site officiel de La Nuit du Droit.