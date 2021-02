La Municipalité de l'Ile-Rousse rejoint officiellement la Société Coopérative d'Intérêts Collectifs (SCIC) du SC Bastia

C'est officiel. Ce vendredi matin, peu après 11 heures, Claude Ferrandi, président du Sporting Club de Bastia et Angèle Bastiani, maire de l'Ile-Rousse, ont signé la convention liant les deux parties à la Société Coopérative d'Intérêts Collectifs du SC Bastia, sur les rails depuis tout juste un an.Une coopérative qui dépasse aujourd'hui le millier de souscripteurs, dont plus d'une dizaines de municipalités.C'est par un temps incroyablement doux et ensoleillé que cette conférence de presse suivie de la signature s'est déroulée à 11 heures sur le parvis de la Maire di L'Isula.Prenaient place autour de la table:Angèle Bastiani, maire de l'Ile-Rousse, Claude Ferrandi, président du SC Bastia, Pierre-François Bascoul et Blaise Dary, adjoints au Maire de l'Ile-Rousse, Jérôme Negroni, directeur général-adjoint du SCB et Olivier Meurillon, responsable de l'Académie du SCB.Angèle Bastiani s'adressait au président du SCB et dirigeants présents pour dire " tout le plaisir et la fierté qu'elle avait de les recevoir ce jour afin de sceller un partenariat entre la ville et le SC Bastia, club de football phare de la Corse, qui a tant fait rêver les habitants de notre île depuis 1905", avant de poursuivre:" Les Balanins, particulièrement les Île-Roussiens et les habitants de notre bassin de vie ont toujours été de fervents supporters du Sporting. Dans les années 1970, ils ont vibré au nom des Claude Papi, des Johnny Rep et des Dragan Dzajic.En 1981, il y a quarante ans, ils ont soulevé la coupe de France remportée par les bleus. Plus récemment, ils n’ont pas manqué les années fastes du club en représentant des contingents toujours très nombreux de supporters dans les travées de Furiani. Mais ils ont également été là dans les moments difficiles, pour accompagner l’institution dans son retour vers les sommets"."Ce partenariat n’est pas conçu comme une simple signature qui acterait l’attachement de notre ville et de ses habitants au Sporting".La première magistrate de L'Ile-Rousse insistait ensuite sur l'importance de ce partenariat:"Aujourd’hui, alors que le professionnalisme vous ouvre à nouveau les bras, c’est tout naturellement que la commune de L’Ile Rousse a décidé de devenir partenaire du Sporting Club de Bastia.Ce partenariat n’est pas conçu comme une simple signature qui acterait l’attachement de notre ville et de ses habitants au Sporting. Non, c’est bien plus que cela : c’est une projection dans l’avenir, autour d’un projet éducatif, sportif et culturel. C’est une manière de rappeler que les valeurs du sport, universelles, sont les ciments d’une société. Dans la persévérance, l’abnégation, le dépassement de soi, la capacité de rassembler autour d’une même couleur et d’une même bannière des personnes d’horizons divers, le miracle du sport est quotidien. Et le Sporting Club de Bastia en est le plus bel étendard".Puis elle devait conclure:" Club de tous les Corses, c’est aussi celui des Île-Roussiens. Et aujourd’hui, en devenant une collectivité actionnaire du SCB, L’Île-Rousse s’inscrit à vos côtés dans un grand projet qui irriguera nos écoles, nos clubs sportifs et qui ravira tous les passionnés. La commune et le Sporting ont en commun des objectifs : la recherche constante de l’excellence, et la volonté de reconstruire sur des bases nouvelles. Avec nos clubs locaux, nos établissements scolaires, notre tissu associatif, nous saurons marcher main dans la main avec vous pour qu’enfin, malgré les temps difficiles, le rêve et l’espoir retrouvent leur place dans notre société.Evviva L’Isula Rossa, è Forza Turchini !"."Le SCB amènera tout ce que vous attendez de lui et tout ce que la région île-roussienne attend de lui"Claude Ferrandi prenait à son tour la parole pour remercier chaleureusement madame le Maire et son conseil municipal, avant de rappeler son attachement à la microrégion de Balagne et plus particulièrement à l'Ile-RousseEt de poursuivre:" Evidemment , on a la regret d'être dans une période de crise sanitaire qui ne nous permet pas de pouvoir acter les choses comme nous l'aurions souhaité et de pouvoir échanger comme nous aurions voulu que ça se fasse. On fait avec et on courbe l'échine en espérant que ça passe très vite. Encore une fois merci de nous accueillir, merci d'avoir fait venir le soleil pour acter ce partenariat.Le SCB est très honoré de pouvoir vous compter parmi ses souscripteurs, parmi ses partenaires, parmi les gens qui au travers cet investissement, vont aider à faire en sorte que le projet du Sporting puisse continuer de s'émanciper, et on espère que le SCB amènera tout ce que vous attendez de lui et tout ce que la région île-roussienne attend cde lui, à savoir de la transmission, des partages d'expériences, qui se caractérisera aussi par le partenariat avec le club du FC Balagne que nous sommes très heureux de retrouver, à commencer par son président qui est un ami de très très longue date avec qui nous avons partagé de grands moments. Merci encore de nous accueillir".Avant de rejoindre la grande salle du conseil municipal pour un buffet offert par la ville et concocté de main de maître par l'établissement "L'Escale" cher à la famille Ferrandini, le président du SCB Claude Ferrandi offrait à Angèle Bastiani un cadre avec poster numéroté "Forza", signé de l'artiste peintre calvais ANTÒ, Fils de Pop.Au terme de la réception, les dirigeants du SC Bastia et de FC Balagne se réunissaient autour d'une table pour discuter et échanger sur les modalités de partenariat entre les deux clubs. Un partenariat qui pourrait se traduire par un intérêt tout particulier du SCB pour les meilleurs joueurs balanins qui pourraient intégrer le Centre de formation, la participation d'éducateurs balanins aux entraînements du SCB, la participations de joueurs du SCB aux entraînement des jeunes du FC Balagne, et ben d'autres échanges dont nous aurons l'occasion de reparler.Outre les élus, on a noté la présence à cette conférence de presse de l'ancien joueur pro Cyril Jeunechamp qui a intégré l'année dernière l'encadrement de l'Académie du SCB, et tout le staff du FC Balagne