La Mission Locale de Propriano fait peau neuve

Jean-Christophe Angelini, président de la Mission Locale Sud Corse, Déa Foata, la directrice et les conseillers ont inauguré les nouveaux locaux, en présence de Paul-Marie Bartoli, maire de Propriano, des partenaires et des acteurs économiques du secteur.

Dans un premier temps, ce rendez-vous a été l’occasion de visiter les locaux flambants neufs du 3, Impasse Quatrina composés d'une pièce destinée aux simulateurs de conduite, un espace équipé d’ordinateurs en libre accès, un coin cafet’…





Les grands objectifs de la Mission Locale Sud Corse, qui accompagne en moyenne chaque année près de 1 200 jeunes sur le territoire de l'arrondissement de Sartène, dont près d'un tiers réside sur le secteur de Propriano, ont ensuite été développé devant l'ensemble des paticipants .



Ce fut aussi l'occasion d'apprendre que l''inauguration de ces nouveaux locaux avait été confiée à un groupe de jeunes, qui se sont portés volontaires. Un projet collectif, qui leur a permis d'avoir un aperçu de la gestion d'un projet événementiel : en effet, les apprentis "organisateurs" ont recherché des fournisseurs et défini le programme de l'inauguration.





Avant tout « un lieu de vie »

A la Mission locale, les équipes accueillent, informent, orientent et accompagnent tous les jeunes de 16 à 29 ans en leur apportant une réponse personnalisée que ce soit pour trouver une formation ou un emploi, résoudre un problème de mobilité ou s'inscrire dans une démarche de développement personnel. C’est dans ce cadre que la Mission Locale propose notamment des activités sportives, culturelles ou artistiques

La même Mission Locale Sud Corse propose encore « Le contrat engagement Jeune », un accompagnement renforcé avec un conseiller dédié, un programme intensif d’activités (atelier estime de soi, CV et lettre de motivation, budget…), et la possibilité de bénéficier d’une allocation.





Les prochains rendez-vous

La Mission Locale donne rendez-vous en musique le vendredi 17 mars pour un Blind Test au restaurant Le Parvis à Porto-Vecchio et le vendredi 31 mars au restaurant Le Cocodile à Propriano.