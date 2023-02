La Méridionale bientôt rachetée par l’armateur CMA-CGM ?

C’est une information exclusive du média spécialisé Le Marin. Le groupe Stef, aurait annoncé ce mardi 7 février à l’équipe de direction de sa filiale marseillaise « avoir conclu un accord de cession avec la CMA-CGM » concernant la compagnie maritime La Méridionale, dont il est propriétaire.« La CMA-CGM va se doter d’une nouvelle filiale dans le transport roulier de passagers et de fret en rachetant La Méridionale, compagnie en difficulté que le groupe Stef s’est décidé à vendre », écrit ainsi le journal en soulignant que la compagnie bleue et blanche est « le plus vieil armateur marseillais en activité ».L’Agence France Presse a de son côté obtenu confirmation de deux sources que « la CMA-CGM est en négociations avancées pour racheter la compagnie La Méridionale ». « Ces discussions, qui sont actuellement à un stade préliminaire, doivent faire l'objet, comme le veut la procédure, d'une information consultation prioritaire du conseil social et économique (CSE) de La Méridionale », a précisé le groupe Stef à l’AFP.