La Méridionale : "Conditions réunies pour un dénouement rapide de la situation"

Pour Marc Reverchon, président directeur général de La Méridionale "par cet engagement, La Méridionale exprime son souhait de voir dès à présent les lignes bouger en faveur d’un dénouement rapide de la situation et d’un effort d’engagement partagé entre les différentes parties".

"C’est dans cet esprit en faveur d’un projet industriel commun que le dialogue a repris dès hier entre La Méridionale et Corsica Linea" poursuit le communiqué.



"Cette proposition traduit la volonté de la Méridionale de participer activement à la nouvelle desserte maritime sur la base d’une SEMOP, pour laquelle la Compagnie est prête à s’engager. Pour La Méridionale, ce projet qui respectera les équilibres économiques et commerciaux de chacun des armateurs, signifierait que la Compagnie accepte de réduire à deux le nombre de bateaux desservant la Corse à condition qu’ils soient placés sur les lignes de Bastia et d’Ajaccio, en partage avec Corsica Linea" précise La Meridionale

"Un accord sur ces bases permettra de mettre fin à la situation de blocage qui affecte aujourd’hui lourdement l’économie insulaire ainsi que les personnels et les clients de la compagnie. À un mois jour pour jour de la réponse à l’appel d’offres pour la future délégation de service public, l’ensemble des parties prenantes est consciente du caractère urgent de la situation et de la nécessité d’œuvrer collectivement pour l’apaisement et l’avenir de tous" estime La Méridionale qui ajouté que "si cette proposition est acceptée par Corsica Linea, il s’agira d’une avancée majeure pour les compagnies respectives et les intérêts de la Corse."

"Fidèle à la Corse depuis 43 ans, La Méridionale est, et a toujours été, profondément attachée et engagée dans la desserte de l’Ile" conclut le communiqué de la compagnie.