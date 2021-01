La Légion d'honneur à Joëlle Ferricelli, l'infirmière de l'hôpital de Bastia, victime de la Covid

Il y a tout d'abord Joëlle Ferricelli, l'infirmière de l'hôpital de Bastia décédée de la Covid-19 au début du mois de Novembre qui a été élevée au grade de chevalier à titre posthume.

Elle fait partie des quarante personnes décédées du Covid "dans l'exercice de leurs fonctions" principalement médecins, infirmiers, aides-soignants, agents administratifs et agents techniques intervenant en hôpitaux, en Ehpad ou en médecine libérale.





Au total, 63% des 3.884 personnes décorées vendredi le sont ainsi pour leur "investissement dans la lutte contre l'épidémie", "la plupart œuvrant dans l'ombre", a insisté la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur dans un communiqué. Tous ces récipiendaires ont fait preuve d'un "engagement particulier" dans les services de soins.

C'est sans doute à ce titre que le directeur de l'hôpital de Bastia, Jean-Mathieur Defour, et André de Caffarelli, chef du service des urgences ont été, également, élevés au grade de chevalier.



Le docteur François Pernin, président de la coordination inter associative de lutte contre l'exclusion et Christian Filippi, président de l'union régionale des pharmaciens de Corse sont, eux aussi, chevaliers de la légion d'honneur depuis ce 1er Janvier 2021.





Enfin Pierre-Antoine Villanova, directeur général de la Corsica Linea, a lui aussi été élevé au grade de chevalier ce vendredi.