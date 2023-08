La Haute-Corse placée en vigilance jaune orages ce vendredi

Après un passage pluvieux en matinée, des orages se déclenchent sur la façade orientale de la Haute-Corse. Outre une importante activité électrique, on attend de fortes intensités pluvieuses et localement de la grêle. En cas de stationnarité de ces cellules, les cumuls pourraient être importants avec jusqu'à 40-50 mm en peu de temps, très localement plus, sur les zones littorales et notamment autours de la région bastiaise.



Des incertitudes persistent sur la localisation et l'intensité de ces cellules orageuses dont le maximum d'intensité pourrait s'observer en mer. Cependant, vu le contexte estival et l'affluence sur les zones littorales, ces orages peuvent représenter un risque important. En soirée et dans le courant de la nuit de vendredi à samedi une nouvelle dégradation orageuse traverse l'ensemble du département avec une activité pluvieuse moins importante. Les conditions redeviennent calmes en fin de nuit.