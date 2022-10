La Galerie du Marais de Paris expose Antoinette Nicolini

Un talent qui s’est affirmé et affiné au fil des années. Il en est parfois de la peinture comme du bon vin. Toujours à la recherche de couleurs, Antoinette Nicolini ravit, enchante avec ses bleus ou ses rouges. Sans doute aura-t-elle une pensée émue ce jeudi en suspendant ses œuvres sur les murs de la Galerie du Marais chère à Paule-France Luciani et Cyril Bataille-Luciani, à cette toute jeune fille qui il y a 35 ans à Bastia, montrait son travail, des aquarelles, pour la 1ère fois. Entre ces deux dates, l’artiste a parcouru le monde : Corse, Marseille, Paris, Washington, Tokyo, Liban, Canada, Afrique, Australie, Suisse… Autant d’expositions qui seront mises en lumières par la presse et les critiques d’arts saluant son travail dans les magazines spécialisés …





Une cinquantaine d’œuvres

A la Galerie du Marais, Antoinette y est un peu chez elle. Paule-France Luciani expose en effet ses toiles depuis plus de 25 ans. Un talent gage de succès. Pour cette expo dont le vernissage a lieu ce vendredi 7 octobre, une cinquantaine de toiles, la plupart inédites sur des thèmes variés : forêt, paysages, personnages, fleurs, marines, la guerre en Ukraine et quelques tableaux abstraits. « Mon inspiration est multiple » avoue l’artiste, « ce peut être une lumière, un personnage, un plan d’eau, une photo, une ruelle. Ensuite le travail commence pour trouver les mélanges, la bonne harmonie entre les couleurs. L’apprentissage des couleurs est peut-être ce qu’il y a de plus dur en peinture ». Son rouge (les magnifiques champs de coquelicots), son bleu (marines), ses roses, ses jaunes sont autant de secrets de création que de poésie. Des œuvres, sans jeu de mot, au couteau ! Si la pandémie avait mis un frein aux expositions, Antoinette « remonte » sur scène de manière éclatante. Et quoi de plus simple pour s’en rendre compte que d’aller visiter la Galerie des Vosges dans le Marais (Paris IIIème).