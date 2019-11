La FNACA Haute-Corse célèbre l’armistice du 11 novembre à Monticello et Santa Reparata di Balagna

Comme à chaque commémoration, la municipalité de Monticello accueillait avec honneur les anciens combattants de la guerre d’Algérie et les citoyens venus les entourer. Cette année encore, Joseph Mattei, accompagné de Monsieur Christian Veri, correspondant militaire à la mairie, entrainait la population vers le monument aux morts, devenant un peu plus difficile d’accès chaque année pour certains, mais tous y grimpant plus ou moins allègrement.L’instant de partage se poursuivait en mairie autour d’un petit-déjeuner apprécié des personnes venues un peu plus nombreuses qu’habituellement, ce que les anciens ne manquèrent pas de constater avec plaisir.Ce fut d’ailleurs la même chose à Santa Reparata di Balagna où la population, y compris quelques très jeunes personnes, est venue se recueillir un instant autour du monument aux morts. Monsieur Toussaint Fondacci invitait ensuite la population à se rendre en mairie, où le président Raffi remit des médailles à 3 anciens combattants récipiendaires : Claude Pianne, qui pour la circonstance, recevait la médaille et le diplôme de porte-drapeau de plus de 12 ans ; Dominique Poli Croix du combattant et Louis Vendasi, Croix du combattant et Reconnaissance de la Nation.La matinée se ponctuait par un sympathique spuntinu.