La Corse sur la carte du déconfinement : les réactions hilarantes des internautes sur Twitter

MV le Vendredi 1 Mai 2020 à 10:32

C’est avec beaucoup d'ironie que les Corses ont réagi sur les réseaux sociaux à la publication de la première carte des départements dont la couleur déterminera de quelle manière se passera le plan de déconfinement.



Alors que le virus a circulé plus activement en Corse-du-Sud, sur cette première version de la carte, la Haute-Corse y figure en rouge. Selon l'ARS une erreur de codage aurait pu fausser ces premiers résultats que le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran a qualifié de provisoires : « celle là n'est en aucun cas une projection de la situation au 11 mai».



En effet même si cette carte synthétique reproduit « les données à ce soir » (30 mai), elle dessine un instantané de l’épidémie en cours qui ne colle pas avec les données divulguées jusqu’à ce jour par l’ARS.





Alors pourquoi U Cismonti est en rouge ?



En dévoilant la première version de la carte Olivier Véran a précisé que celle ci elle tient compte de la circulation du virus dans ces territoires et de la tension en milieu hospitalier. Les capacités de dépistage n’ont donc pas été encore prises en compte.



Dans les prochaines synthèses trois critères seront analysés : le taux de nouveaux cas hebdomadaires de Covid-19 qui représente la circulation du SARS-CoV-2, la tension dans les services de réanimation , les capacités de dépistage des différents territoires.



En attendant la nouvelle carte, voici vos réactions les plus hilarantes.

