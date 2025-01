La Corse se classe deuxième région la plus accueillante de France, selon Booking

Dans le cadre des Traveller Review Awards 2025, le site internet de réservation d’hébergements Booking.com a révélé ce mercredi les régions françaises les plus accueillantes, selon les utilisateurs de la plateforme. Sur la base de plus de 360 millions d’avis de clients vérifiés, la Corse se classe à la deuxième position, juste derrière la Bretagne et devant l’Alsace, les Pays de la Loire et l’Auvergne.



Bien qu’en 2024, l'île ait occupé la première place, elle se voit cette année devancée par la Bretagne, mais reste néanmoins l'une des régions les plus appréciées des voyageurs. Selon le communiqué de Booking.com, “la Corse conserve une place de choix sur le podium grâce à l’accueil chaleureux et le service exceptionnel offert par ses hôteliers et prestataires de services touristiques.”



Outre la région, certaines villes corses sont également appréciées pour leur qualité d'accueil. “Bonifacio, Propriano, Saint-Florent, Porto-Vecchio et L'Ile-Rousse se démarquent particulièrement cette année”, indique le site internet de réservation d’hébergements. Ces villes font partie des destinations les plus appréciées par les voyageurs, qui témoignent de leur satisfaction sur la plateforme de Booking.com.



En 2025, un nombre record de 1,71 million de partenaires ont été récompensés dans le monde, avec la France qui se classe deuxième au niveau mondial, derrière l’Italie, en termes de lauréats. “La France confirme ainsi sa réputation d’excellence en matière d'hospitalité, avec 155 203 partenaires récompensés cette année”, précise Booking.com dans son communiqué.



La méthodologie des Traveller Review Awards repose sur la collecte d’avis de voyageurs ayant réservé via Booking.com. Les établissements sont évalués en fonction de la note moyenne reçue par les clients, et seuls ceux ayant obtenu au moins 8/10 sur la base de plusieurs avis peuvent prétendre à la récompense.



Cette année encore, les appartements et maisons de vacances dominent le marché de l'hébergement, devant les hôtels. Les hôtels capsules connaissent également une forte croissance, enregistrant la plus importante augmentation de récompenses, avec une hausse de 35 % par rapport à l’année précédente.