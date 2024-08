La Corse s’illustre dans le Guide des meilleurs vins de France

L'édition 2025 du Guide des meilleurs vins de France est désormais disponible, célébrant une fois de plus l'excellence des artisans vignerons du pays. Publié chaque année par La Revue du Vin de France, ce Guide vert est une référence pour les amateurs et les professionnels du vin, offrant un panorama des meilleurs crus de l'Hexagone. Cette année, le guide recense 7 500 vins issus de 1 267 domaines, dont près de la moitié sont certifiés bio ou en biodynamie, témoignant d'une évolution vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement.



Au sein de ce prestigieux classement national, la Corse se distingue particulièrement. Reconnue pour ses terroirs uniques et ses vignerons passionnés, l'île de beauté voit deux de ses domaines figurer parmi les mieux notés du guide.

Parmi eux, le Clos Venturi se hisse au rang des 9 nouveaux domaines triplement étoilés, rejoignant ainsi l'élite des vignobles français. Cette distinction récompense la régularité et la flamboyance des vins produits, reflet du travail minutieux et constant des vignerons corses.



Le Guide des meilleurs vins de France 2025 met également en avant Angelica et Richard Arnaud du Domaine de Tremica, désignés comme "vignerons coup de cœur" de cette édition. Leur engagement et leur savoir-faire illustrent parfaitement la richesse et la diversité du patrimoine viticole corse, qui continue de séduire par ses saveurs authentiques et ses pratiques respectueuses de l'environnement.