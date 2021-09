La Corse rend hommage à Marie-Christine Bernard-Gelabert, DGS de la CdC disparue ce 5 septembre

M. Le Préfet de Haute-Corse, a appris avec une grande tristesse ce dimanche 5 septembre 2021 le décès de Mme Marie-Christine Bernard-Gelabert, directrice générale des services de la Collectivité de Corse.

Après un parcours diversifié en administration centrale, dans le corps préfectoral et en cabinet ministériel, Mme Bernard-Gelabert avait été nommée en septembre 2020 à la tête de l’administration de la Collectivité de Corse.

Le préfet salue un parcours dévoué au service de l’intérêt général, une personnalité riche et attachante, une travailleuse acharnée. Elle était une partenaire fiable et avisée, et appréciée des services de l’État en Haute-Corse.

Il s’associe à la douleur de ses proches, des élus qu’elle a servis et des agents qu’elle a dirigés et présente ses plus sincères condoléances à sa famille.