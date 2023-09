La Corse possède son club des jeunes experts-comptables et commissaires aux comptes (CJEC)

- Historiquement, le club des jeunes experts-comptables et commissaires aux comptes était rattaché à la section de la Côte d’Azur, quelles ont été les motivations pour recréer une branche sur l’île

- Il y a de plus en plus de jeunes experts-comptables et commissaires aux comptes en Corse. Nous sommes d’ailleurs l’une des régions de France qui dispose du plus grand nombre de jeunes diplômés. Créer un tel club chez nous s’imposait de plus en plus comme une nécessité. C’est dans ce contexte, où la nouvelle génération devient plus nombreuse, qu’il nous a semblé logique de former une antenne locale. Cela a été le fruit d’un long cheminement.







- Quel a été l’élément déclencheur à l’origine de la création de cette nouvelle section insulaire?

- Il y a quelques années, une consœur, qui vient d’être diplômée, avait montré la marche à suivre en créant l’Annexe, une association à destination des experts-comptables stagiaires, qui les accompagnent durant leurs trois années de stage et qui prépare ces futurs professionnels à leurs épreuves finales C'est après cela, nous avons décidé qu’il fallait créer une passerelle pour accueillir ces nouveaux venus au démarrage de leur carrière. L’ancienne section, située sur le continent, n’était pas forcément accessible pour tous, surtout lorsqu’il y avait des rassemblements. Après de nombreuses démarches, durant lesquelles nous avons été accompagnés par le bureau national, nous avons décidé le CJEC de Corse le 16 février 2023.







- Concrètement, quelle est la plus-value qu’apporte le CJEC par rapport à l’Ordre des experts-comptables et commissaires aux comptes de la région Corse?

- Tout d’abord, il faut savoir qu’à partir du moment où nous avons notre diplôme, nous sommes tous sous la tutelle de l’Ordre des experts-comptables et commissaires aux comptes. En Corse, l’Ordre est une congrégation très soudée, forte de plus de 190 adhérents. Tous les membres se connaissent et s’entraident, car cela fait partie de notre ADN. Avec cette nouvelle section du CJEC, nous voulons créer un point d’appui supplémentaire pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui souhaitent s’installer et s’investir véritablement. Au-delà du fait que l’on s’appuie sur les outils du CJEC national, cela permet également de recréer un lien entre ces jeunes diplômés qui se sont peut-être perdus de vue au cours de leurs études.







- Quels sont les avantages que le club apporte aux jeunes experts-comptables et commissaires aux comptes?

- Le club permet aux jeunes experts-comptables de se créer leur premier réseau professionnel. Le CJEC qui est réservé à ceux qui ont moins de cinq ans de pratique,. met à la disposition de ses nouveaux adhérents un certain nombre d’avantages. Au-delà du lien social, de l’accompagnement professionnel et du réseau qu’ils pourront se forger, le CJEC propose des outils pour les aider à démarrer au mieux leur carrière. Ainsi, ce qui intéresse les jeunes, notamment dans la phase de lancement d’un cabinet, ce sont les partenariats avec les éditeurs de logiciel professionnels avec des tarifs préférentiels qui vont jusqu’à -50%, ce qui n’est pas négligeable.

C’est une formule qui plaît puisque depuis notre lancement, nous avons déjà 60 jeunes experts-comptables inscrits.