La Corse est-elle prête au confinement ?

Ce matin dans les rues de Bastia il y avait encore du monde.

Bar, restaurants et commerces - non indispensables - étaient certes fermés mais on pouvait observer des mères de familles se promener sur la place Saint-Nicolas avec leurs enfants en poussette, des groupes des coureurs sur le Spassimare et des gens discuter au coin des rues avec une baguette sous le bras.



Le stress des courses

Le plus grand nombre de déplacements de ce mardi 17 mars a été pour les derniers achats alimentaires avant la quatorzaine....



Déjà hier les grandes surfaces ont été prises d'assaut en Corse comme sur le continent et pour cette raison dès ce matin plusieurs grandes surfaces ont décidé de régler le flux des clients en entrée. Des agents de sécurité sont désormais placés aux portes et ne font rentrer "que quelques clients à la fois pour ne pas avoir trop de monde dans le supermarché" nous explique un agent en service au Géant Casino de Bastia Toga.