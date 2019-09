La Corse, escale pèlerine de Santa Giulia

L'après-midi, c'est dans la salle du Coworking de Speluncatu que l’association toscane a présenté à l’assistance les enjeux de ce pèlerinage, en termes de valorisation du patrimoine bâti, culturel et naturel, avant de laisser la place à Paul Turchi-Duriani, doctorant en Histoire auprès de l’Università di Corsica, pour une conférence sur l'explication des relations entre les îles de la Gorgona, la Corse et la Toscane au Moyen Âge.

Christian Andreani, acteur culturel reconnu et président du Centre Européen Saint Martin, a également établi un parallèle entre le chemin de Saint Martin (itinéraire culturel et spirituel qui embrasse pratiquement toute l’Europe) disposant aussi de son étape à Speluncatu et le chemin de Santa Giulia.

Pour clore cette journée riche en partage, la délégation a été reçue en début de soirée par les frères de la communauté de Saint Jean du couvent de Curbara qui ont donné une messe chantée par les confrères de Speluncatu et de Livourne, en communauté de prière.

Le deuxième jour, Jean-Baptiste Arena, maire de Pa et membre de la confrérie de San Martinu accueillait à son tour les pèlerins toscans, toujours accompagnés par Raphaël Quilici de Speluncatu, confrère et initiateur de la démarche locale, Stéphane Orsini de la fagec, Christian Andreani et des confrères capicursini.

Lors d'un prochain voyage en Corse, la délégation de Toscane viendra donc apposer une plaque marquant l’étape du chemin à Nonza et à Patrimoniu.

Les initiateurs sont, déjà, à pied d’œuvre pour définir et établir un chemin qui relierait Speluncatu, Patrimoniu et Nonza, jusqu'à Bastia afin de pouvoir relier l’île à Livourne et enfin jusqu'à Brescia.

Le matin, lors d'une visite avec la guide-conférencière Manuella Leupin, les participants ont pu découvrir les trésors du pays de L'osari.