La Corse en vigilance orange pour le risque "avalanches"

Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau orange pour le paramètre«Avalanche» à partir du samedi 9 janvier 2021, 15heures pour une situation peu habituelle en raison de l'enneigement abondant en-dessous de 1500 m.

Un redoux s'amorce ce samedi matin par l'Ouest et le Sud de la Corse.

L'enneigement sur les massifs est peu habituel en-dessous de 1 500 m. Il est présent à partir de 500 à 700 m et devient rapidement épais avec parfois 1 mètre dès 1000 m d'altitude et 1,60 mètre vers1 800 m, avec une couche de neige récente peu consolidée de 60 à 80 cm.



L'arrivée de la pluie va déstabiliser rapidement ces manteaux neigeux.

Pour ce samedi, les risques d'avalanche sur les massifs Corse sont d'un risque marqué (niveau 3) évoluant en risque fort (niveau 4) en dessous de 1 800m dans l'après-midi.

Le redoux en cours va gagner rapidement l'ensemble des massifs avec une limite pluie-neige au-dessus de 2 000 m en fin d'après-midi mais les précipitations restent éparses.



C'est en fin de journée que les précipitations vont s'intensifier et se poursuivre dans la nuit avec une limite pluie-neige autour de 1 800 m.

De nombreuses avalanches vont se produire. Les départs se produiront surtout en dessous de1 800 à 2 000 m, d'abord sous forme de coulées de talus et d'avalanche de taille moyenne.





Le risque d'avalanche de plus grande taille dans les pentes et couloirs augmentera rapidement en fin de journée avec l'intensification de la pluie. Certaines d'entre elles pourront alors menacer ou atteindre des secteurs routiers de montagne.

Un pic d'activité avalancheuse est attendu dans la nuit. Un fort risque d'avalanche devrait se maintenir dimanche en journée sur les massifs mais diminuer progressivement dans les secteurs de plus basse altitude, en dessous de 1 500m.

L’accumulation de neige fraîche instable peut provoquer des départs spontanés d’avalanche.



La plus grande prudence est recommandée et les activités de pleine nature (ski, randonnée...)sont fortement déconseillées sur l’ensemble des massifs montagneux.

Ce risque peut entraîner la coupure d’axes routiers. A cet égard, la RD 69, route d’accès à la station de ski de Ghisoni a été fermée à la circulation par la Collectivité de Corse depuis ce matin 7 heures jusqu’au lundi 11 janvier 8 heures (Voir par ailleurs)



. Les préfectures invitent à vous renseigner avant d’entreprendre tout déplacement et recommandent la plus grande prudence en particulier sur les routes qui peuvent être soumises à des risques de ruissellement, d’avalanches, de coulées de boue et de neige.

ll est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode :

Soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00

Soit en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com