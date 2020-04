La Corse en vigilance jaune "Orages'

Ce mardi après-midi, quelques orages éclateront sur le relief nord et sur la crête principale de la Corse, à la limite des deux départements. Ces orages localisés s'accompagneront de quelques coups de tonnerre et de 10 à 20 mm de pluie.





En application de l’état d’urgence sanitaire, les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et uniquement à condition d'être munis d'une attestation pour les :

Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés,

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées

Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; soin des patients atteints d'une affection de longue durée,

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants,

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie,

Convocation judiciaire ou administrative,