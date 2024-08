La Corse en tête du podium des régions championnes de l’envoi de cartes postales

Avec ses plages de rêve et ses paysages à couper le souffle, la Corse continue de faire chavirer les cœurs. Selon le classement publié par l’application Fizzer, spécialiste de l’envoi de cartes postales personnalisées, l’île de beauté décroche la médaille d’or pour la deuxième année consécutive. La plateforme, qui recense plus de 3 millions de cartes envoyées chaque année indique que la Corse se hisse ainsi sur la plus haute marche du podium, suivie par la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Ces trois régions incarnent à la fois l’attrait touristique et la passion des Français pour cette tradition de partage. "Dans une époque hyperconnectée, la carte postale reste une manière unique de transmettre une pensée sincère, de perpétuer l’art de la correspondance et de partager un coin de paradis avec ceux que l’on aime." indique l’application Fizzer dans un communiqué.



La Corse, un décor de rêve à immortaliser

En 2023, la Corse a attiré plus de 3 millions de visiteurs. Les Calanques de Piana, la Réserve Naturelle de Scandola ou encore la citadelle de Bonifacio figurent parmi les lieux les plus immortalisés sur les cartes postales. Selon Fizzer, "ces paysages époustouflants, alliant nature sauvage et grandeur majestueuse, continuent d’inspirer les vacanciers désireux de partager un souvenir de leur séjour." L’application constate également que l’engouement pour l’envoi de cartes postales reste intact.