La Corse-du-Sud est placée en vigilance sécheresse

Ce mercredi 2 août, le comité départemental de suivi de la ressource en eau s'est réuni en Corse-du-Sud pour évaluer la situation. Les acteurs publics concernés, dont Météo France, l'Office d'équipement hydraulique de Corse, le BRGM, EDF et l'OFB, ont dressé un bilan alarmant. Le mois de juillet a en effet été marqué par l'absence de précipitations significatives et des températures 2,73° supérieures à la normale, faisant de ce mois le plus chaud jamais enregistré dans la région. L'indice d'humidité du sol est en baisse et le niveau des cours d'eau et des nappes phréatiques a ainsi diminué.



La situation ne s'améliorant pas à court terme, le préfet de la Corse-du-Sud a décidé d'activer le niveau de "vigilance" dans le plan de gestion des épisodes de pénurie d'eau. L'objectif est de renforcer la surveillance de la ressource en eau et de sensibiliser le public et les professionnels à une utilisation économe de l'eau, afin d'éviter des restrictions supplémentaires sur la consommation. "Le préfet, lit-on dans un communiqué diffusé ce mercredi, appelle dès maintenant à adopter des gestes responsables au quotidien pour préserver l'eau, comme privilégier les douches plutôt que les bains, faire fonctionner les appareils de lavage à plein et en mode "économie", limiter l'arrosage des jardins aux besoins réels, recycler l'eau de pluie, réparer les fuites d'eau sans délai, etc."



Une nouvelle réunion du comité départemental de suivi de la ressource en eau est prévue dans la troisième semaine d'août pour évaluer la situation.