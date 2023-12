La Corse comptait 347 597 habitants au 1er janvier 2021

Au 1er janvier 2021, 347 597 personnes résident en Corse. L’île enregistre la plus forte croissance démographique des régions métropolitaines avec 1,0 % de population en plus en moyenne annuelle depuis 2015. Ce dynamisme est exclusivement dû aux arrivées de nouveaux habitants plus importantes que les départs de l’île. Sous l’influence d’Ajaccio et de Bastia, toujours attractifs, les bassins de vie périurbains tels Borgo ou Grosseto-Prugna enregistrent les plus fortes augmentations détaille l'Insee de Corse détaillent Nathalie Cadart et Xavier Pétillon pour l'Insee