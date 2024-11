La Corse attire pour la Toussaint : hôtels et ferries affichent complet

Alors que les vacances de la Toussaint touchent à leur fin, l’afflux de visiteurs en Corse ne faiblit pas. Karina Goffi, présidente de l'UMIH Corsica, se réjouit des taux de remplissage « atteignant 85 % et même 90 % durant le week-end » dans certains établissements. Cet afflux est non seulement dû aux touristes, mais aussi à un « mouvement de locaux venus passer le week-end ou quelques jours dans le sud ou qui remontent dans le nord ».



Les hôtels en ville pris d’assaut

Pour cette période, « ce sont surtout les établissements hôteliers en ville qui fonctionnent bien », explique Karina Goffi. Contrairement à l’été où les visiteurs préfèrent souvent les villages, la proximité de la mer et des activités citadines attire davantage en automne. Les visiteurs privilégient les sorties matinales ou en fin de journée pour profiter des températures clémentes, malgré un temps parfois capricieux. « Si les conditions climatiques avaient été encore plus favorables, la demande aurait pu être d’autant plus forte », souligne-t-elle.



Les ferries en surcapacité pour la Toussaint

Pierre Mainguy, directeur commercial de Corsica Linea, confirme l’attractivité de l’île en cette période. Avec environ 30 000 passagers transportés pendant les vacances et des taux de remplissage avoisinant les 400 passagers par traversée, « la Toussaint est une période propice aux déplacements », indique-t-il. Corsica Linea note également une augmentation des réservations à la dernière minute, qui représentent « environ 40 % » des trajets, ce qui, selon Pierre Mainguy, favorise un remplissage optimal.



Corsica Ferries enregistre des niveaux similaires, selon Fabien Agostini, responsable des ports, avec des navires « quasiment tous complets pour la Toussaint » et des traversées supplémentaires mises en place pour le week-end. Ce recours à la dernière minute devient une tendance forte, souvent motivée par les offres et les prévisions météorologiques.





Authenticité et tourisme durable comme piliers du succès corse

La fréquentation touristique en octobre s'avère presque aussi forte qu’en juillet, d'après Catherine Zannier, cheffe de pôle promotion à l’Office de Tourisme d’Ajaccio, avec des chiffres frôlant les 150 000 visiteurs pour le mois. En diversifiant les activités proposées — visites guidées, dégustations, balades à cheval —, l’Office de Tourisme attire une clientèle familiale, principalement française, mais également allemande et britannique. « Nous proposons plus de 300 activités, y compris des événements qui se poursuivent jusqu’au 15 novembre », se félicite Catherine Zannier, soulignant que le climat favorable joue aussi un rôle essentiel dans cette attractivité.



Karina Goffi estime que l’authenticité corse est l’un des atouts majeurs de l’île. « Nos établissements locaux et familiaux cherchent à promouvoir des séjours mettant en avant l’authenticité et le savoir-faire local », note-t-elle, évoquant la richesse culturelle et gastronomique de la région. De plus en plus d’établissements adoptent des pratiques écoresponsables, un choix qui attire une clientèle soucieuse de durabilité. « Ce tourisme durable, je pense qu’on doit tous y venir », ajoute-t-elle, alors que le tourisme d’affaires connaît aussi une forte progression en Corse.



Pour pérenniser cette popularité, les professionnels du secteur envisagent la création d’une plateforme de « packages à prix attractifs », permettant de capter une clientèle durable tout en préservant les spécificités insulaires. « Il faut continuer d’aller au contact et montrer ce qu’on sait faire chez nous qui ne se fait pas ou très peu ailleurs », conclut Karina Goffi.