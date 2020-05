"La Corse à l'heure du déconfinement" sur France 3 Corse Via Stella

Lundi 11 mai, La Corse, en vert sur la carte de France de l’activité épidémique du coronavirus émise par le Ministère des solidarités et de la santé, doit entamer sa sortie progressive du confinement.



Sur le plan sanitaire, quel bilan peut-on tirer ? Tests, traçage, isolement des nouveaux cas... Quelles sont les mesures mises en place pour éviter une deuxième vague ?

Après plus de 55 jours d'inactivité dans certains secteurs, quelles sont les conséquences économiques sur l'île ?



Pendant 45 minutes, les journalistes de France 3 Corse Via Stella seront en direct depuis Ajaccio, Porto-Vecchio, Bastia ou encore la Balagne avec des invités et des reportages pour vous faire vivre les premières heures de sortie du confinement dans l’île.

Edition spéciale Coronavirus, "la Corse à l'heure du déconfinement", c’est lundi 11 mai à 12 heures en direct sur France 3 Corse Via Stella, en simultané sur internet et la page Facebook.