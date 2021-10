La ComCom du Sud-Corse signe son contrat de relance et de transition écologique

Pierre angulaire d'un large plan de relance et de transition, cette signature est l'aboutissement d’ un travail de fond. " Nous sommes fiers de signer aujourd’hui le CRET,qui est le fruit de 3 ans de travail, explique en préambule Jean-Jean-Christophe Angelini., Le CRET est un plan ambitieux, qui doit financer à hauteur de 200 millions d'euros le réaménagementt de notre territoire en 8 ans, ajoute le maire de Porto-Vecchio.

"Il ne s'agit pas de redessiner, mais de mettre en place des solutions prosaïques​, capables de diversifier les activités de la micro région et par la même de rééquilibrer les pôles économiques et sociaux", poursuit Pascal Lelarge.





De grands projets

"L' Extrême-Sud de l'ile est un territoire en pleine mutation et c’est cette transformation évidente que le CRET veut accompagner et nous nous devons d’accompagner au mieux ces changements, continue le préfet de Corse. Le CRET se veut le pari de l'intelligence collective et le gouvernement se veut être un soutien pour ces transitions à venir. En matière de gestion de l'eau, des déchets, de la mobilité, du tourisme et de la surfrequentation. Ce sont autant d’enjeux majeurs qui doivent être maîtrisés".



Un vaste plan et des projets précis



Parmi les projets phares de ce plan de relance, l'aéroport de Figari occupe une place primordiale : "L’aéroport est la porte d’entrée de nombreux voyageurs vers la Corse du Sud et nous nous devons la mettre à la hauteur de ses fonctions" , poursuit le préfet Pascal Lelarge.



Cette signature conjointe semble être le point de départ de grands aménagements prometteurs d'un territoire plus équilibré où le tourisme et l’écologie pourraient s'allier et où l'urbanisme ne devrait plus tout dévorer.