La Collectivité de Corse veut améliorer la pratique du travail social

« La société a évolué. L’assistante sociale, elle ne fait pas le même boulot aujourd’hui qu’il y a cinquante ans. Donc il y a des pratiques à changer. » C’est en partant de ce constat, exposé par la Conseillère exécutive en charge de la santé et du social Bianca Fazi, que la Collectivité de Corse a initié, ce mercredi 19 avril à Bastia, la création du « comité local du travail social et du développement social de Corse » . « Ce comité de pilotage va mettre en lien tous les travailleurs sociaux, de manière à mieux appréhender leur activité. C’est à dire : s’interroger sur les pratiques, analyser l’évolution des pratiques, et mettre en adéquation les pratiques avec ces évolutions. »



D’emblée, la chargée de mission Marie-Françoise Castellani prévient : « Il ne s’agit pas de créer une énième commission, mais bien de faire se rencontrer les intervenants du social et du médico-social dans une logique d’entraide, de partage de connaissance et de retour d’expérience, en choisissant des sujets qui concernent la majorité d’entre nous ». C’est également un point soulevé par Bianca Fazi, qui souligne qu’à l’ère du numérique, le « travail en transversalité » doit absolument être adopté par tous.