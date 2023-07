La Chambre Régionale des Comptes épingle la gestion financière de la ville d’Ajaccio

À l’occasion du conseil municipal de mardi soir, le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, a tenu à donner sa vision des choses sur ce document. « C’est un rapport qui, au regard des observations qui sont formulées, est pour nous plutôt satisfaisant dans l’ensemble », souligne-t-il en indiquant avoir été reçu à sa demande par la CRC « afin d’échanger sur un certain nombre de points ». « Il y a des éléments qui ont été pris en compte, d’autres pas », souffle-t-il en disant « regretter un certain nombre de choses ». Il tient ainsi à rappeler le contexte de la période étudiée par la CRC. « En 2013-2014, il y a deux audits financiers, l’un commandé par la majorité précédente et l’un par nous-mêmes, qui amenaient la même conclusion : si rien ne changeait, la ville était en cessation de paiement. Nous avons quasiment repris à notre compte l’ensemble des observations produites par les audits pour en faire notre feuille de route. Cet élément n’a pas été pris en compte par la chambre, parce qu’elle s’est cantonnée à son analyse de 2017 à 2021 », déplore-t-il, « Nous sommes aussi dans un contexte de structure financière très fragilisée au regard des emprunts toxiques qui avaient été souscrits par la collectivité et les décisions d’y mettre fin ont généré des surcoûts et donc ont là aussi réduit les marges d’épargne de la ville ».



Par ailleurs, Stéphane Sbraggia observe que des « éléments contextuels qui concernent des mesures exogènes qui ont des incidences directes sur le fonctionnement des structures » n’ont également pas assez été pris en considération par la CRC. « 2014, c’est le début de la dégradation des recettes de fonctionnement de l’État en direction des collectivités. Sur la période considérée on perd 11 millions de subventions », constate-t-il. « Autre contrainte institutionnelle c’est la fusion des départements et la création de la collectivité unique qui ont mécaniquement généré une perte de ressources », ajoute-t-il en fustigeant : « On a l’impression que ces mesures sont prises sans incidence sur la gestion des collectivités ».