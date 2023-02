La CMA-CGM confirme être « en discussions exclusives pour acquérir La Méridionale »

Une semaine après que l’information ait été révélée par le média spécialisé Le Marin , le groupe CMA-CGM a annoncé mardi dans la soirée « être entré en discussions exclusives avec le groupe STEF pour acquérir 100% de La Méridionale ».« La finalisation de cette opération est conditionnée à la signature des accords de transfert des titres, après information et consultation des instances représentatives du personnel, et autorisations des différentes autorités de la concurrence », indique l’armateur dans un communiqué, en précisant souhaiter « par cette acquisition poursuivre son développement sur la Méditerranée, tout en renforçant la position du port de Marseille et la filière maritime française ».Le groupe de Rodolphe Saadé expose par ailleurs vouloir « redonner des perspectives de croissance à la Méridionale ». « Pour cela, il soutiendra son développement, en créant des complémentarités commerciales en France et à l’international, notamment sur la desserte du Maroc en RORO, tout en préservant l’emploi des navigants français à bord de ses navires. Il investira également dans la flotte de navires et la transition énergétique de cette compagnie maritime », détaille-t-il.Troisième armateur mondial, notamment spécialisé dans le transport de fret, la CMA-CGM souligne encore avoir « à cœur de conserver l'identité de La Méridionale et de renforcer la qualité du service auprès des clients des dessertes Corse et Maroc, dans le respect de l’esprit du service passagers qui a fait le succès de La Méridionale », avec « le concours d’une équipe dirigeante dédiée localisée à Marseille ».