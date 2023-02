Corse : le rachat de La Méridionale par la CMA-CGM se précise. Plusieurs centaines d’emplois en jeu

À côté de ce volet social préoccupant, plusieurs observateurs s’interrogent également sur les motivations du rachat de la compagnie aux bateaux bleus. « Pourquoi, soudainement, la CMA-CGM s’intéresse à la desserte maritime corse ? », questionne le délégué STC. « Ils ne se sont jamais positionnés, alors pourquoi racheter une compagnie maintenant ? Et surtout, seront-ils des bons partenaires au développement économique et social corse ? »





Core in Fronte : "la CDC doit se positionner pour le rachat"

Seul mouvement politique à s’être exprimé sur la question, Core in Fronte pousse le raisonnement plus loin. « Le groupe CMA-CGM, appartenant à la famille Saadé, a réalisé en 2022 un bénéfice de plus de 20 milliards d’euros, deux fois le PIB de la Corse. Ce groupe familial, basé à Marseille, vient de racheter le seul journal quotidien corse, Corse Matin. Il pourrait racheter l’île toute entière. (…) À quand une position sur Air Corsica ? »



À cette question de principe s’ajoute un aspect juridique. À en croire Core in Fronte, qui invoque l’article 56 des contrats de la DSP, « cette cession de contrat est rigoureusement interdite ». « Les navires et les employés de La Méridionale font partie du patrimoine stratégique de la Corse. Ils doivent être préservés avec pour objectif d’en faire le socle de la compagnie régionale. La CDC doit se positionner pour le rachat de La Méridionale », ajoute le communiqué officiel. Voilà un dossier qui n'a pas fini de faire parler.