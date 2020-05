La CAPA lance une enquête publique sur le logement de demain

Les données rassemblées seront analysées afin de completer le nouveau plan local de l'habitat (PLH) de la CAPA, un document élaboré à partir des besoins de la population, qui permet de définir les priorités en matière d’habitat par commune et les moyens qui y seront affectés.Tous les 6 ans, un nouveau document remplace le précédent, pour intégrer les modifications intervenues sur le territoire en matière sociale, urbanistique et financière.Ce nouveau PLH prendra aussi en compte les attentes, les besoins et les observations des citoyens qui auront repondu au questionnaire Vous avez la parole... https://forms.gle/ERVsT5Pkx2sNAbxr8